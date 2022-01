Suurima kasvu tegi lubadus rohkem reisida, mille eelmisel aastal andis 8% ja sel aastal juba 12% kõigist vastanutest. Mõlemal aastal on reisimist enim igatsenud just 18-29-aastased noored. Hüppeline kasv tuli sel aastal ennekõike just naiste arvelt, kelle seas oli reisilubaduse andjaid 15% (aasta varem 9%).

"Tulemused on huvitavad ja vajaksid kindlasti põhjalikumat uurimist. Esmapilgul tundub, et Eesti inimesed, eriti just Eesti naised on väsinud pandeemiaga seotud piirangutest ning soovivad alanud aastal rohkem elu nautida ja maailma näha," kommenteeris äsja lõppenud küsitluse tulemusi Norstati juht Evelin Pae.