„Olen nõus ministeeriumiga selles, et kõiki gümnaasiume maapiirkondades enam pidada ei saa. Ministeerium on aga ära unustanud regionaalarengu perspektiivi ja tegemata jätnud koolide sulgemise mõjuanalüüsi. Enne koolide sulgemist peaks ministeeriumi proovima leida koolidele uusi funktsioone, mis toetaks piirkondlikku arengut. Näiteks täiskasvanu hariduse toomine inimestele lähemale läbi üldhariduskoolide võrgustiku.

Riigigümnaasiume planeeriti ainult maakonnakeskustesse ja teised gümnaasiume pidavad omavalitsused jäeti kõrvale. Maakonnakeskustesse tekkisid riigigümnaasiumid ja loodeti, et alles jäänud gümnaasiumid suletakse volikogude poolt ise. See lootus pole aga täitunud ja riigigümnaasiumid pole kõikjal käivitunud nii nagu planeeriti. Mõistlik oleks koolivõrku planeerida koostöös omavalitsustega, mitte ainult rahastusmudeliga sundides ja ühekordse toetusrahaga meelitades,“ lisas Läänemets.

„Eesti haridusstrateegias 2021-2035 on loobutud kodulähedaste põhikoolide säilitamise põhimõttest ning asendatud see kuueklassiliste koolidega. Riik on taganenud maapõhikoolide säilitamisest. See on maaelu väljasuretamine ja hariduse kättesaadavuse vähendamine kolmandikule Eesti noortest. Põhikooli kadumine toob tihti kaasa ka kohapealse huvihariduse vähenemise,“ lisas Läänemets.