30. jaanuarist, A. H. Tammsaare sünniaastapäevast on plaan teha riiklik eesti kirjanduse päev ja sel puhul tahame kõiki eesti kultuurilist identiteeti kandvaid inimesi mõttes ja virtuaalselt kokku tuua, lugedes Eno Raua “Naksitralle”.

Võimalusi kooslugemiseks: 1) Otsi koduriiulilt või raamatukogust üles “Naksitrallide” raamat või leia skaneeritud ja üleslaaditud katkend Eesti Instituudi kodulehelt. 2) Pane tähele, et “Naksitrallid” on tõlgitud paljudesse keeltesse ning lisaks eestikeelsele lõigule võid alla laadida katkendi raamatust vene, inglise, saksa või kas või gruusia keeles (kokku viieteistkümnes keeles!) 3) Loe “Naksitralle” oma perega, sõpradega, õpilastega või lemmikloomadega kas 30. jaanuaril või siis, kui võimalik. Talleta muljed, fotod või joonistused ning jaga neid sotsiaalmeedias teemaviitega #loemekoos2022. 4) “Naksitrallide” multifilmid on Youtube’is leitavad, väikese tasu eest aga oluliselt parema kvaliteediga ka Netikinos. 5) Osale Facebookis kooslugemise sündmusel, jaga oma muljeid, võta osa ja algata arutelusid. Aktiivsemate kooslugejate vahel loosib Eesti Lastekirjanduse Keskus välja raamatuid.

Möödunud aasta jaanuaris esimesel kooslugemise päeval loeti Aino Perviku “Kunksmoori” ning kui pärast kokkuvõtteid tegime, soovitati järgmiseks lugemiseks enim Eno Raua “Naksitralle”. Pole ka ime - vaevalt on mõni täiskasvanud eestlane, keda poleks puudutanud naksitrallide seiklused nii raamatutes kui multifilmides ning kelle mällu poleks igaveseks sööbinud Edgar Valteri illustratsioonid ja Sven Grünbergi isikupärane helikujundus.

“Naksitrallid” on tõlgitud viieteistkümnesse keelde. Lisaks suurematele keeltele ka gruusia, mari, moldaavia, slovaki ja ukraina keelde. Muhv, Kingpool ja Sammalhabe on seega lausa üleilmse kuulsusega tegelased. Kooslugemiseks on ELK skaneerinud ja üles laadinud lõigu “Naksitrallide” raamatust nii eesti keeles kui ka neljateistkümnes teises keeles, mis annab hea võimaluse võrrelda, kui erinevad on naksitrallid erinevates riikides, mis nende rännutrajektoorile on jäänud. Nõnda saab eesti legendaarset lasteraamatut hõlpsasti tutvustada ka paljudele teistsuguse emakeelega inimestele! Kõik lõigud on lisatud Eesti Instituudi kodulehele.

Järvi Lipasti Soome Tuglase seltsist selgitab, et kooslugemise päeva mõtte käis välja Tuglase seltsi liige Jaak Kiviloog, eeskujuks Põhjamaade 30. novembril toimuva lugemispäevaga. “Päeva nimeks pakkusin kooslugemise päeva, sest ettelugemispäev on juba olemas ja kooslugemine on laiema haardega - koos lugedes võib ka ette lugeda, aga ei pea - ja sümboolse tähendusega. Koos loevad eesti pered, sõpruskonnad, klassid; koos loevad kõik eestlased üle maailma. Koos loetakse samal päeval sama eesti raamatut,” ütleb Järvi Lipasti.

Miks just “Naksitrallid”? Esiteks lastekirjandus ühendab erinevaid põlvkondi, vanavanemad tahavad lapselastega taas külastada oma lapsepõlvemälestusi ning toonaseid seiklusi. Samuti oli ELK esindaja Ulla Saare sõnul kriteeriumiks ka see, et raamatut tunneksid võimalikult paljud inimesed ning et seda oleks tõlgitud ka eri keeltesse. Kindlasti toob naksitrallide looduslembus, koos tegutsemine ja üksteise ekstsentrilisuse ilma vaevata omaks võtmine veidi helgust ka keerulisse, talviselt pimedasse igapäeva.