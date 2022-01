„Suur tänu kõigile, kes leidsid hetke, et veebis rahvaloenduse lühike e-ankeet täita. Vastamine ei olnud kõigile kohustuslik ja seda enam teeb rõõmu, et inimesed niivõrd keerulisel ajal palvele reageerisid ning sellega rahvaloenduse õnnestumisse olulise panuse andsid,“ ütles statistikaameti peadirektor Urmet Lee.

Statistikaameti peadirektor rõhutas, et olenemata e-ankeedi täitmisest saavad loendatud siiski kõik Eesti inimesed. „Need, kes ei jõudnud või ei saanud küsimustikule vastata, ei pea muretsema, sest registriandmete alusel loendame üle kõik Eesti elanikud. Teatavasti eelnes e-küsimustiku täitmisele registrite korrastamise üleskutse. Lisaks on kümme aastat tehtud pidevat tööd registrite parendamise nimel ja seega on tänaseks meie registrid piisavalt kvaliteetsed. Siit edasi on aga paras aeg arutlema hakkama, kuidas edaspidi rahvaloendust läbi viia, ükskõik millisel soovitud ajahetkel ja piltlikult öeldes ühe nupuvajutusega,“ rääkis Lee.