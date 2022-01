Väätsa põhikooli direktor Anneli Mand ütles, et taotlesid Terviseametilt esialgu luba jääda kolmeks päevaks kodusele õppekavale, kuid Terviseameti soovitus oli jääda kodudesse terveks nädalaks. "Siis on ehk lootust, et nakkusahelad katkevad ja saame kooli tagasi tulles paremas seisus jätkata," põhjendas ta.

Mandi sõnul oli neil koolis nakatumisi erinevatest allikatest sedavõrd mitmeid, et kõikide asjaolude jälgimine läks keeruliseks. "Eelmise nädala lõpuks oli meil juba viis klassi koju saadetud ning siis selgus tagatipuks, et koolis oli üks haigena tööl käinud õpetaja, kes puutus kokku peaaegu kõikide õpilaste ja õpetajatega," rääkis ta. "Et kogu seda segadust vähegi kontrollida, tundus tõesti mõistlik nädalaks aeg maha võtta ning mitte omavahel kokku saada. See muidugi ei tähenda, et õppetööd ei toimuks. Tunnid toimuvad tunniplaani järgi, kuid lihtsalt veebipõhiselt."