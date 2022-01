Kuigi inimese mõjukust tavatsetakse tihtilugu mõõta tema poliitilise või ärimaailma (mõju)võimu järgi, juhtub elus päris tihti, et tegelik võim on hoopis nende käes, kes on kogu aeg pildis, ja nende käes, kes neile selle võimaluse loovad.