Eesti Perearstide Seltsi andmetel on nii koroonaviiruse kiire levik kui ka alanud viirushooaeg toonud kaasa olukorra, kus telefonikõnede ja pöördumiste arv kasvas nädalaga drastiliselt. Samal ajal tõuseb haigestumine perearstikeskuste töötajate seas, mis muudab patsiendi muredele vastamise veelgi keerulisemaks. „On loomulik, et inimesed haaravad terviseprobleemide korral esmalt telefoni, et pidada nõu perearstikeskusega. Meie eesmärk on, et keegi ei jääks oma tervisemurega üksi, kuid lähinädalatel tuleb varuda kannatust. Peame aitama eelkõige neid, kes vajavad kohest abi,” selgitas perearstide seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller. „Tahame panna inimestele südamele, et koroonaviirusega seotud mittemeditsiiniliste küsimustega, mis puudutavad piiranguid, reegleid või tõendeid, ei pöördutaks perearstikeskusesse telefoni teel, sest muidu jäävad ootele need, kes vajavad arsti või õe abi. Infot leiab hõlpsasti ka aadressil kriis.ee või vaktsineeri.ee,” rõhutas dr Joller.

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma soovitab enne perearstile pöördumist mõelda, kas tegemist on kiire tervisemurega või pigem küsimustega, millele leiab vastuse ka kriis.ee lehelt või helistades riigi infotelefonile 1247, millelt osatakse anda infot teemadel, mis ei puuduta otseselt inimese tervist, aga mille kohta küsitakse sageli perearstidelt. „Väga suur koormus on perearstidele langenud ka koroonatestide saatekirjade väljastamiseks ja töötame hetkel lahenduse nimel, et testimisele pääsemine ei sõltuks perearsti telefonitsi kätte saamisest. Seni tuleb varuda kannatust - nädala esimeses pooles on koormus alati suurem ja ooteajad pikemad. Kui perearsti ei õnnestu tabada, saab saatekirja küsida ka perearsti nõuandetelefonilt 1220,“ selgitas Härma.

Härma sõnul on koroonaviiruse levik Eestis praegu väga ulatuslik, mistõttu soovitab Terviseamet kõigil vähendada kontakte, hoida distantsi ja kanda siseruumides maski. „Näeme nakatumiste kasvu eelkõige just laste seas, mis tähendab, et suur osa uusi nakatumis tuleb kas koolist või pereringist, kui peres on koolilapsed. Kuna aga viirus levib väga kiiresti ja märkamatult, siis on võimalik nakatuda kõikjal, kus teil on kokkupuude võõraste inimestega.“ rääkis Härma.