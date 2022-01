Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta järel. 2022. aastal on emakakaelavähi sõeluuringule oodatud naised sünniaastaga 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992. Sõeluuringus osalemine on kõigile tasuta, sh ravikindlustamata naistele.

Emakakaelavähi peamine tekitaja on inimese papilloomiviirus (HPV – human papilloma virus), mis levib naha ja limaskestadega kokkupuutel, sealhulgas sugulisel teel. Papilloomiviirusega nakatudes võivad rakkudes pikema aja jooksul tekkida muutused, millest võivad edasi areneda vähieelsed seisundid ja emakakaelavähk. HPV suure riskiga tüved põhjustavad erinevate uuringute andmetel enam kui 85% emakakaelavähi juhtudest.

Ida-Tallinna Keskhaigla naistearsti dr Külli Erlangi sõnul leitakse sõeluuringul tehtavate analüüsidega üles vähieelsed muutused emakakaela rakkudes ning nii on võimalik rakendada õigeaegset ravi. „Mida varem vähieelsed või ka vähimuutused emakakaelal avastatakse, seda paremad on ravitulemused,“ selgitas dr Erlang. Sõeluuringu esmase testina viiakse läbi HPV-test ja vajadusel tehakse samast analüüsimaterjalist vedelikul põhinev PAP-test.

Emakakaelavähist hoidumiseks on võimalik end vaktsineerida. Vaktsineerimine ei välista emakakaelavähki haigestumist täielikult, kuid vähendab oluliselt selle riski. Emakakaelavähi ennetusmeetmena vaktsineeritakse Eestis riikliku vaktsineerimiskava alusel HPV-vastase vaktsiiniga 12-aastaseid tütarlapsi tasuta. See hoiab ära HPV püsiva nakkuse ning sellest põhjustatud vähieelsed seisundid ja kasvajad 85–95% juhtudel.

Mujal maailmas on vaktsineerimiskogemust juba üle kümne aasta ja märgata on ka selle efektiivsust – naistel on HPV-st tingitud emakakaela muutused märgatavalt vähenenud.