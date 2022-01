Kuigi järvalased käivad uuringutel Eesti keskmisega võrreldes sagedamini, jätab siiski suur hulk inimesi tasuta uuringul käimise võimaluse kasutamata ja jõuab arsti juurde siis, kui asjad on juba halvad.

Eestis on nii emakakaelavähi esinemise sagedus kui ka suremus üks suurimaid Euroopas. Sõeluuring aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigel ala, mil need on ravitavad.