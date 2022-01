Väätsa tantsurühma neiud said reklaaminägudeks

Peo sotsiaalmeedia lehel tuletatakse osaleda soovijatele juba mõnda aega meelde, et registreerimine läheneb lõpule ning üleskutseid ilmestavad fotod, mis tehtud mõni aasta tagasi peol osalenud lauljatest-tantsijatest. Nii on ühel fotol ka tabatud tantsuhoos Väätsa neiduderühm Ilodus tantsijad.

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused täies hoos. „Laulikud on valmis ning juba registreerunud kollektiividele ka kätte toimetatud. Laulud-tantsud on salvestatud ja peagi lauljatele-tantsijatele harjutamiseks nähtavad,“ ütleb Toomla. Ta toob esile, et XIII noortepeo ettevalmistusprotsessis on sel aastal oodata ka mitmeid uuendusi, mis kollektiive laulu- ja tantsupeoks valmistumisel toetavad. „Näiteks on osadel kooriliikidel võimalik tavapäraste paberlaulikute kõrval võimalik tellida ka e-laulikud ning samuti orkestrite ja rahvamuusikute partiid ilmuvad e-materjalina. Peagi leiavad koorilauljad laulupeo veebilehelt ka ühe täiesti uudse e-lahenduse repertuaari iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks häälepartiide kaupa,“ loetleb Toomla.