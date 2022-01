Järva Teataja kolleegipreemia läks koroonast kirjutavale ajakirjanikule

Kolleegipreemiaga kaasas käiva skulptuuri «Muusa» kätteandmisel ütles Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg, et toimetuse töötajad tõstsid esile Anne visa tööd koroonateemaliste uudiste kajastamisel. «Anne on sellel teemal nii palju kirjutanud, et meie maakonnas on ta arstide järel kindlasti üks asjatundlikemaid inimesi,» lausus ta. «Anne töö kohta koroonarindel oleme kiitvaid sõnu kuulnud ka Järvamaa haiglast ja omavalitusjuhtide suust.»