Kört selgitas, et linnavalitsus on otsustanud seni osta elektrit börsihinnaga ja eelmistel aastatel on sellega võidus olnud, kuid möödunud aastal tuli suur miinus ja arvatavasti tuleb suuremaid arveid maksta veel terve käesoleva aasta. «Meie leping kehtib aasta lõpuni, kuid eks siin peab nüüd vaatama, kas saab lepingu enne tähtaega lõpetada ja kas see on kasulik, sest praegu on ka fikseeritud hind tunduvalt kallim,» lausus ta.