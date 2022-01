Esnas avatakse raamatukauplus

Esna Galerii on ka seni vahendanud üksikuid raamatuid, kuid nüüd on soov seda teha teadlikult ja galeriist eraldiseisva nähtusena, mis 2022. aasta jooksul leiab endale Esnas ka füüsilise kodu. „Raamatud, mida soovime oma külastajatele pakkuda, peavad aga olema lugudega raamatud, st kõik meile jõudvad raamatud on autori sissekirjutusega. Tulevilus loodame oma raamatute kollektsiooni kasvatada eeskätt Esna Galeriid külastavate, st siin esinevate autorite raamatutega,“ selgitab Esna Galerii peremees Martin Bristol.