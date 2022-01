AS Alexela juhatuse esimehe Aivo Adamsoni sõnul otsivad inimesed tarbimisotsuseid langetades loodust vähem koormavaid võimalusi. „Kogukonnaprogrammiga juhime tähelepanu transpordi ja isiklike autosõitude keskkonnamõjule,“ ütles Adamson. Ta avaldas heameelt möödunud aastal hüppeliselt kasvanud programmiga liitunute arvu üle. „Kogutud puude arv järjest kasvab ja usume, et hoogne tempo jätkub. Kõigist seni kogutud puudest on metsadesse üle Eesti istutatud juba 200 000, neist 70% on okas- ja 30% lehtpuud. Ülejäänud puud jõuavad mulda juba järgmistel istutusperioodidel sel kevadel ja sügisel,“ ütles Adamson.

Ta lisas, et kogukondades peitub jõud ja ühiselt panustades on võimalik saavutada kestvamaid tulemusi. „Eesti looduse hea käekäik on nii praegu kui ka tulevikus iga ettevõtte ja inimese ühine vastutus. Tarbimist täiesti kaotada pole võimalik, sest vajame ka tulevikus katust pea kohale, süüa, juua, rõivaid ja energiat. Võti peitub ratsionaalses ja mõistlikkuse piires tarbimises. Selleks, et ka meie lapsed, lapselapsed ja nende järglased saaksid nautida puhast õhku ja tunda uhkust Eesti ilusa looduse üle, tuleb teadlikumaid otsuseid langetada juba täna,“ sõnas AS Alexela tegevjuht.

Kogukonnaprogrammi projektijuht Piret Mihkelson selgitas, et keskmiselt toob ühe paagitäie tankimine Alexelas Eesti metsadesse neli uut puud. Need puud seovad elu jooksul atmosfäärist ligi 2400 kilogrammi süsinikku, mis on võrreldav kahe pereauto kaaluga. Igalt kütusepaaki voolavalt liitrilt läheb 1 sent puufondi keskkonnamõjude heastamiseks, millele Alexela lisab omalt poolt samuti sendi.

„Programmiga liitunud klient saab ise valida maakonna, kuhu ta laseb metsaühistul enda kogutud puud istutada. Oleme kaasanud kogenud metsamehed, kes aitavad iga istutuskoha jaoks valida just sinna kõige paremini sobivad puuliigid,“ ütles Mihkelson. Ta märkis, et Alexela eesmärk on istutada iga Eesti elaniku kohta vähemalt üks puu ehk panna mulda 1,33 miljonit istikut.

„Saarlasena jälgin iseäranis suure huviga, kuidas minu kodukogukonda Saaremaale ja kõrvalsaarele Hiiumaale puid koguneb. Hiiumaast sai muuhulgas esimene maakond Eestis, kuhu on kogukonnaprogrammi raames kogutud rohkem puid kui elab inimesi. Loodame, et selliseid piirkondi hakkab tempokalt lisanduma. Huvi kasv Alexela kogukonnaprogrammi vastu peegeldab meie inimeste soovi korvata enda tarbimise mõju ja anda iga tankimisega pisut loodusele tagasi,“ sõnas Mihkelson.