Jõuda tagasi koju – see oli eelmise aasta tähtsaim tegu

2021. aastal 26. novembril langetasid Paide gümnaasiumi õpilased Järva kutsehariduskeskuse Paide õppekohas oma kooli lipu ja marssisid ühiselt Posti tänavale uhiuude majja.

Paide gümnaasiumi koolijuht Margo Sootla ütles maakonna suurimast tunnustusest teada saades, et kuigi temal on suur au tunnustus vastu võtta, seisab tegelikult teo taga väga palju inimesi, kes on andnud oma panuse, et gümnaasium Paides koju tagasi jõuaks. «Tänan kõiki neid inimesi!» sõnas ta.

Sootla sõnas, et kui aasta teo kandidaadid avalikustati, ei hakanud ta isegi kaalutlema, kus võiks kool hääletuse lõpus pingereas paikneda. «Samas kuulsin teistelt inimestel päris palju, et küllap tänavu saab aasta teoks just meie kool,» lausus ta.

Sootla meelest on seegi üks märk, et kogukond pidas väga oluliseks Paide gümnaasiumi asumist sellises väärikas kohas, kus hariduse andmist alustati juba rohkem kui sada aastat tagasi.

Kuigi koolimaja on nüüd valmis, siis Paide gümnaasium ei saa Sootla ütlust mööda kunagi valmis, sest üks hea kool peab kogu aeg arenema ja ajaga kaasas käima. «See ongi meile kõige olulisem, et siit saaks ka aastate pärast nii kvaliteetset haridust, et õpilased tahavad siia õppima tulla,» ütles ta.

Uues majas on ruumi veel ligi sajale õpilasele, kuid Sootla selgitusel ei oota nad seda, et naaberomavalitsustes mõni gümnaasium suletaks ja õpilased sealt kindlasti Paide gümnaasiumi üle tulevad. «Kui mõnes kohas enam gümnaasiumiharidust ei anta, siis ei tähenda see automaatselt, et õpilased kolivad sealt maakonnakeskusse. Nad võivad minna ükskõik millisesse gümnaasiumi või kutsekooli. Meie peame oleme nii tugevad, et tahetakse just siia tulla,» arutles ta.

Uues koolimajas on õppetöö käinud kaks kuud ja seni on Sootla teada tagasiside olnud väga hea. Majaga on tahtnud tutvuma tulla paljud inimesed, kuid viiruse leviku tõttu on see praegu raskendatud. Sootla lubas, et kui viirus taandub, siis teevad nad kindlasti lahtiste uste päeva, et kõik soovijad saaksid tulla maja ja kooli tegemisi uudistama.

2019. aastal Riigi Kinnisvara ASi, haridus- ja teadusministeeriumi ning Eesti arhitektide liidu koostöös korraldatud Paide gümnaasiumi arhitektuurikonkursi võitis Salto arhitektuuribüroo ideekavandiga «Pai», autorid on Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean.

Hoonet ehitas AS Megaron-E. Koolimaja mahutab 252 õpilast ja 30 õpetajat. Kompleksi netopind on 2447 ruutmeetrit.

AASTA TEOD 2003 Imavere kõrts 2004 Türi staadion 2005 võidupüha paraad Paides 2006 Eesti tõe ja õiguse aasta üritused Albu vallas 2007 Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse külastuskeskuse valmimine 2008 segakoori Suisapäisa teguderohke aasta 2009 Paide spordihall 2010 Mäo liiklussõlm 2011 Imavere sotsiaalmaja 2012 Järvamaa haigla õendusabi keskus 2013 Paide arvamusfestival 2014 Koeru keskkooli õpilaste esikoht noorteprogrammis ENTRUM, kus nad tulid välja ökonätsuga Nätrum 2015 Aruküla mõisa ennistus 2016 Arvo Pärdi muusikaaed Paides 2017 Otsus rajada Paidesse piimakombinaat 2018 Paide teater 2019 Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga laiendus ja muuseumide keskus 2020 Kirna tulbimeri paelus tuhandeid

Võitjas ei tekkinud kordagi kahtlust

Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg ütles, et tänavu võttis Järvamaa aasta teo hääletusest osa üle 2000 lehelugeja. Enamik neist eelistas oma hääle andmiseks Järva Teataja digilehe gallupit, kuid toimetus sai ka rohkelt e- ja paberkirju. «Suur tänu kõikidele hääletajatele, sest Järvamaa aasta tegu pole kunagi valinud mingi tarkade klubi, vaid sõna on saanud sekka öelda kõik järvalased,» lausus ta.

Reinberg sõnas, et tänavuses võitjas polnud hetkegi kahtlust. «Kohe, kui möödunud aasta eelviimasel päeval sai hääletama hakata, rebis Paide gümnaasium teistest ette ja kordagi ei õnnestunud ühelegi teisel väärikal teol talle kandadale astuda,» ütles ta.

Reinberg täpsustas, et kui hääled olid kokku loetud, siis selgus, et 42 protsenti kõigist hääletajatest pidas just gümnaasiumi maja valmimist eelmisel aastal meie maakonnas kõige tähtsamaks teoks.

Gümnaasiumile järgnesid kolm tegu, mis kogusid lõpuks hääli suhteliselt võrdselt. Need olid Paide teatri projekt «33 kõnet», Oisu Aganikufestival ja Türi vibulaskjate suured teod.

Järvamaa omavalitsuste liit ja Järva Teataja on Järvamaa aasta tegu valinud 20 aastat.