Paljudes paikades elanike arv ei vähene, vaid hoopis suureneb

Imavere üürimaja. Järvamaal on üle 70 asustusüksuse, kus elanike arv on aasta jooksul suurenenud. Imavere külla on juurde tulnud 27 inimest ja 1. jaanuari seisuga elab seal 432 inimest. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Nii mõõdetavad arvud, kohati pakkumisest suurem nõudlus elamispindade järele kui ka inimeste tähelepanekud, et nende naabrusse on kolinud uued inimesed, näitavad, et Järvamaa pole sugugi paik, kust peamiselt lahkutakse. Omajagu on neidki, kes siia elama tulevad.