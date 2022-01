Nädalavahetuseks ennustatakse suurt lumesadu ja keerulisi liiklusolusid

Pühapäeva öösel liigub aktiivne madalrõhkkond üle Läänemere ning püsivad rasked ilma- ja sõiduolud. Jätkub tugev lume- ja lörtsisadu, tuiskab. Lääne pool sajab ka vihma, on jäiteoht. Puhub tugev edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis kagutuul puhanguti 15-20, saartel ja läänerannikul 25 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+3, Ida-Eestis -3..+2°C-ni ning on suur libeduseoht. Vastu hommikut muutub sadu ka ida pool vesisemaks. Hommikutundidel hakkab tuul mandril nõrgenema, sest aktiivse madalrõhkkonna kese jõuab Eesti kohale.

Päeval liigub madalrõhkkond aegamisi üle Lääne-Eesti edasi Läti suunas. Tuul pöördub järk-järgult idakaarest põhjakaarde ja paisub jõuliseks Läänemerel ja ka Eesti lääneservas, puhangud tõusevad 25, saartel vastu Läänemerd tõenäoliselt kuni 30 m/s. Mandril on tuul seevastu rahulik. Ennelõunal sajab hooti nii lund, lörtsi kui vihma, pärastlõunal läheb sadu järk-järgult üle lumeks. Tuisku teeb põhiliselt saartel ning pärastlõunal ka läänerannikul ja Soome lahe ääres. Õhutemperatuur langeb ja teeolud on keerulised.

Ilmateenistus hoiatab, et tiheda saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused väga halvad. Märg lumi ladestub traatidele, puudele ja on jäiteoht. Tormituul võib murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses. Võimaluse korral on soovitatav pikematest sõitudest loobuda.