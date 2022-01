Kohe pärast esinemist said osalejad kuulda ka hindajate poolset tagasisidet. Vaiko Eplik ütles Keitlin Jüristole, et talle meeldis väga tema lugu ning noorel lauljal on looduse poolt antud ilus hääl, millega ta võib kõrgetele nootidele sillerdama jäädagi. Kui midagi paremini teha, siis lihvida saab Epliku meelest veel vaid veidi tehnikat, kuid muus osas on kõik korras.