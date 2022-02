Just neid pearoogi tellitakse Tikupoisis kõige sagedamini

Tikupoisi peakokk Rain Kuusmik ütles, et TOP 3 jõudsid: veiseburger trühvilimajoneesi, hapukurgi, cheddari juustu ja friikartulitega, praetud koha võitatud kartuli, marineeritud kurgi-röstpeedi salsa ja vähisaba kastmega ning BBQ searibi friikartulite ja coleslaw salatiga.

Kuusmik selgitas, et TOP kujunes välja selle põhjal, mida inimesed on restoranist kõige enam tellinud, mida kõige rohkem kiitnud ning ta enda kõhutunde järgi natuke ka. "Veiseburgeri menukuse taga on puhtalt maitsete kokkumäng," sõnas ta. "Burger tundub küll lihtne toit, mida saab kõikjalt osta, kuid meie roale lisab erilisust trühvlimajonees ning hästi maitsestatud mahlane lihaburger."