Aitame teisegi Järvamaa laulja telesaates finaali

Üleskutses kõlab, et Türi põhikooli õpilane Kirke Pindmaa on väga mitmekülgne tütarlaps, kes julgeb proovida erinevaid asju. Nii nagu ütles laulusaate kohtunik dirigent ja lauluõpetaja Kadri Hunt: "Sa oled väga huvitav inimene ja tundub, et sulle meeldivad erinevad väljakutsed. Tulevases elus ei hakka lugema see, kas sa oled esimene, kolmas või viies, vaid see kas su kavad on huvitavad, kas sa oled huvitav artist ja kas inimesed tuleksid sinu kontserdile. Kui sina seda teed jätkad ja ennast tehniliselt täiustad, siis mina tuleksin sinu kontserdile kindlasti!"