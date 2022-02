KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on väga hästi tunnetatav, et keskkonna- ja kliimateemad jõuavad noorteni ning neil on soov ja tahe sõna sekka öelda ning oma panus anda „Just seetõttu tahame luua võimalusi uute keskkonnaalgatuste tekkimiseks ja elluviimiseks. Nii mõnestki kuldaväärt roheideest, millest meil veel aimugi pole, võib alguse saada väga oluline muutus teenuste ja toodete tarbimises ning inimeste mõttemaailmas. Negavati konkurss on aastate jooksul tõestanud, et pakub noortele suurepärast võimalust tegutsema asuda ning on aidanud nii mõnelgi ideel saada päriselt toimivaks lahenduseks,“ ütleb Treier.

Negavati projektijuht Anni Raie toob esile, et Negavati konkurss on kaheksa aasta jooksul teinud suure arenguhüppe just ideede keerukuse osas. „Kui veel konkursi algusaastatel olid peamised algatused tulede kustutamine, kraanivee joomine, riidest kottide tootmine, siis viimaste hooaegade projektid näitavad selget liikumist sügavamate teemade suunas, nagu nutikate rohetehnoloogia lahenduste väljamõtlemine, uute alternatiivsete materjalide arendamine, ringmajanduse põhimõtete juurutamine või keskkonnahoidlike teenuste loomine.“

Raie lisab, et Negavatt ongi esimene hüppelaud oma roheideega alustamiseks. „Soovime, et noored väljuksid konkursilt selge plaani, visiooni ning teadmiste ja kogemustega, kuidas oma ideega edasi minna. Ootame konkursile algusjärgus või isegi mõttetasandil olevaid keskkonnahoidlike toodete, kampaaniate või teenuste ideid, mida konkursi käigus üheskoos aitame ellu viia,“ ütleb Raie.

Pärast 20. veebruari selguvad edasipääsenud. 20 parimat ootab 26.-27. märtsil ees seminar, kus koolitajate ja ekspertide käe all ideed juba reaalsemaks vormitakse. Seejärel valib konkursi žürii välja kuni 10 parimat, kes saavad 1000 eurot oma idee testimiseks, läbivad põhjaliku koolitusprogrammi ning jätkavad teed 2. juunil toimuva superfinaali suunas. Parim meeskond saab 10 000-eurose peavõidu idee elluviimiseks. Teisele kohale on ette nähtud 5000 ja kolmandale 3000 eurot. Lisaks annavad auhindu välja konkursi partnerid.

KIKi ja Keskkonnaministeeriumi koostöös sündinud konkursile on kaheksa eelneva hooaja jooksul laekunud kokku 479 ideed, mida on KIK toetatud kokku ligemale veerand miljoni euroga. Näiteks on konkursilt tuule tiibadesse saanud hambapesutablette tootev Münt (uue nimega Others) ning Tartus Aparaaditehases asuv Paranduskelder. Meeskond Ringkarp rakendas esimestena Eestis korduvkasutatavate toidukarpide süsteemi ning võistkond Myceen alustas unikaalse seenematerjali tootmisega. Oma projektidega lähevad jõudsasti edasi tarku pakendikonteinereid arendav Clevering, ringmajanduse agentuur UNKNOT ning plastikkaarte asendav Konnekt.