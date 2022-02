Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et õpilünkade tasandamisega on vaja tegeleda, et ennetada nende süvenemist ja pikaajalist mõju. „Teadlaste hinnangul on õpilünkadel kumulatiivne iseloom. Kui probleemiga ei tegele, siis mahajäämus süveneb, õpimotivatsioon langeb ning selle tagajärjeks võib olla õpingute katkestamine,“ ütles Kersna. „Lünklike teadmistega õpilaste järjele aitamine on koolide jaoks suur väljakutse. Oleme saanud koolidelt tagasisidet, et eelmisel aastal eraldatud lisaraha oli õpilastele vajaliku toe pakkumiseks vajalik ning loodan, et koolid leiavad uue lisaraha toel võimaluse jätkuvalt kõiki abivajajatest õpilasi toetada.“