2021. aastal tagastasid Eesti inimesed 293 miljonit ühekordse kasutusega pandipakendit. See on suurim kogus, mille on tarbijad Eesti pandisüsteemi 16-aastase ajaloo jooksul ühe aasta jooksul tagastanud. Ka 2020. aastal tagastati rekordkogus pandimärgiga varustatud pakendeid, kuid see jääb seekordsele rekordile pea 30 miljoniga alla. Järva maakonnast suunati taaskasutusse 6,7 miljonit pandipakendit.