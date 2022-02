Valitsus otsustas anda neljale olulisele spordiüritusele eriloa

Vastavalt valitsuse otsusele lubatakse 20. veebruaril toimuva 48. Tartu Maratoni starti kokku kuni 6000 inimest, kellest 63 km distantsil osaleb kuni 4000 ja 31 km distantsil kuni 2000 sõitjat. Eriluba antakse võttes arvesse Tartu Maratoni olulisust ja korraldaja kogemusi, aga ka võimalusi hoida pikematel distantsidel hajutatust nii rajal kui ka stardi- ja finišipaikades. Maratonil (välja arvatud lastesõidud) saavad üle 12-aastased isikud ainul COVID-19 tõendiga. Tartu Maratoni korraldajad on esitanud Terviseametile riskide maandamise plaani ning arutanud võimalikult ohutuid viise ürituse toimumiseks. Täpsema info ohutusmeetmete kohta avaldab korraldaja.

Lisaks andis valitsus loa laskesuusatamise maailmakarikavõistluste Otepää etapile lubada igal võistluspäeval 6000 pealtvaatajat, kellest 3000 on tribüünidel ja 3000 raja ääres. Korraldajal on kohustus rakendada Terviseameti poolt võimaliku haiglaravi kiire kasvu korral ette nähtud täiendavaid piiranguid pealtvaatajate arvule. Laskesuusatamise MK-etapp toimub Otepääl 10.-13. märtsini.

Valitsus kinnitas ka kultuuriministeeriumi neljanda ettepaneku, mis tähendab, et jalgpalli meeste UEFA Rahvuste liiga mäng Eest ja Küprose vahel 24. märtsil 2022 võib Lilleküla staadionil toimuda kuni 5000 inimese osavõtul, kellest kuni 4640 on pealtvaatajad. Staadionil on kokku 14 336 istekohta, pealtvaatajad jagunevad nelja erineva tribüüni vahel ning nende kokkupuuteid mängijate ja mängu teenindava personaliga piiratakse. Mängu korraldamisel lähtutakse valitsuse reeglitest ja Euroopa jalgpalliliidu UEFA nõuetest. Eriloa andmisel võeti arvesse võistluse sportlikku tähtsust ning pealtvaatajate hajutamise võimalusi.