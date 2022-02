„Algava projekti kaudu saame teineteisega jagada oma kogemusi ja parimaid praktikaid igapäevase politseitöö, regionaalse juhtimisvõimekuse ja politseireformide teemal ning seeläbi aidata kaasa meie organisatsioonide arengule, tõhustada võitlust piiriülese kuritegevusega ja tõsta mõlema riigi elanike turvatunnet ning usaldust politsei vastu,“ ütles projekti avamisel Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. „Olen kindel, et meil on üksteiselt palju õppida ja selline kogemuste vahetamine on vajalik ning kasulik mõlemale poolele. Ühiselt tegutsedes oleme tugevamad.“