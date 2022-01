Meistrivõistlused lõppesid järvalastele pronksmedaliga

Maadlusklubi Järvamaa Matimehed treener Mati Sadam ütles, et kõik seitse vabamaadluse ja üks naisteturniiril osalenud Järvamaa sportlast olid tublid ja tegid võimetekohase etteaste. «Tegelikult enamgi veel, sest see oli täiskasvanute tiitlivõistlus, kus järvalastest oli täiskasvanu ainult Alari Peets. Kõik ülejäänud on noorteklassist ja Kennet Künnarpuu juunioride klassi võistleja,» selgitas ta.