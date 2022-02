„Meie tänased olümpiasportlased, Team Estonia liikmed, on eeskujuks noortele sportlastele ja mitte ainult. Nii spordis kui ka teistes eluvaldkondades võiksid eesmärgid olla suured ja seda EOK Pekingi kampaania „Julge suurelt unistada“ ka rõhutab. Nende sportlaste suur unistus, kes esindavad Eestit Pekingi taliolümpial, on täitunud ja usume, et see motiveerib paljusid teisigi unistama suurelt ja töötama oma eesmärkide nimel,“ selgitas EOK turundusjuht Margus Kiiver.