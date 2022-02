Programmi 2021. aasta üks laureaatidest, Eesti suurima enesearengu keskkonna Edu Akadeemia looja Roland Tokko kutsus üles erakordseid tegusid ja silmapaistvaid noori tunnustama. “See on koht ja võimalus tuua välja ka teiste inimeste ette just neid, kes on midagi väga erakordset siin oma elus ära teinud,” sõnas ta.