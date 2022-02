Rahvaloenduse teine etapp toimub 1.-28. veebruarini peamiselt telefoniküsitluse teel. „E-rahvaloendus on edukalt seljataga. Aitäh kõigile, kes leidsid vabatahtlikult võimaluse veebis lühikest ankeeti täita. Veebruaris võtavad küsitlejad ühendust nende inimestega, kes elavad kohustuslikku juhuvalimisse kuuluvatel aadressidel ja, kellel e-ankeet on jäänud mingil põhjusel täitmata või poolikuks,“ lausus statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.

„Eesmärk on loenduse teine etapp viia läbi telefonitsi, kodukülastused on viirusepandeemia olukorras viimane valik. Vajadusel toimuvad need vaid eelneval kokkuleppel ning rangelt tervise ohutust ja reegleid järgides,“ lisas statistikaameti esindaja.