Juba 24. eluaastaks kroonimiljonäriks saanud ja nüüd 30ndates rahalise vabaduse saavutanud raplakas Gerda Rand jõudis oma rahaliste eesmärkideni suuresti tänu sellele, et seadis kõrgeid sihte ja eesmärke juba väga noorena. Tubli sportlase ja tegusa töömurdjana teenis Rand oma esimese taskuraha juba noorena erinevaid tööotsi tehes ning hiljem ülikooli ajal müüs 10 aastat suviti Ameerikas raamatuid. Vaata, milliseid mõtteid jagab Rand noortele, kes tahavad samuti oma unistusi teoks teha!

1. Mida nooremana oma rahaasjad korda teed, seda suuremas võidus oled

Rand usub, et kui inimene ei taha äraelamise nimel kogu aeg tööd rabada, siis tasub mõelda sellele, kuidas võimalikult varakult raha enda nimel tööle panna - näiteks väikeste summadega investeerides, et saaks ise tulevikus rohkem elu nautida. “Alustasin investeerimist juba 20-aastaselt paarist tuhandest kroonist ja olen õnnelik, et varakult tegutsemine on end tänaseks kuhjaga ära tasunud,” kinnitab ta. “Meil kõigil on 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas ning ma ei taha kogu see aeg terve elu lihtsalt raha nimel tööd teha, vaid raha enda jaoks tööle panna ja ise elu nautida. Mida nooremalt raha kõrvale panna ja investeerimisega alustada, seda kiiremini hakkab liitintress sinu kasuks tööle,” selgitab Rand ning soovitab alustada investeerimismaailmaga tutvumist varakult ja isegi siis, kui esialgu suuri summasid kõrvale panna ei saa. “Pikemas perspektiivis annab suure efekti, kui varakult asjaga alustada.”

Ranna sõnul ei pruugi esimestel investeerimisaastatel liitintressi mõju niivõrd tunda olla, kuid pikemat perspektiivi vaadates või lausa läbi arvutades näeb liitintressi võlu.

Näiteks, pannes iga kuu kõrvale 100 eurot, siis 40 aasta pärast on kogutud rahasumma 48 000 eurot. Kui aga igakuiselt sama summa, 100 eurot investeerida keskmise riskiga 7% aastas tootvasse investeeringusse, siis 40 aasta jooksul on investeeringu väärtus rohkem kui 239 000 eurot. Loomulikult tulevad siinkohal mängu ka inflatsioon ja investeerimisega kaasnevad riskid, kuid toodud näite põhjal näeb, et pikas perspektiivis on suur erinevus, kas panna raha lihtsalt kõrvale või see hoopis investeerida.

2. Loe end rahatargaks

“Hari end ja ammuta inspiratsiooni - tänapäeval on saadaval palju häid raamatuid, kus on kasulikke nõuandeid selle kohta, kuidas alustada investeerimisega ja kuidas rahatargad otsused teha,” soovitab Rand noortele. Ta ise alustas põhi- ja keskkoolis raamatutest "Rikas isa, vaene isa", "Rahavoo kvadrant" ja "Miks me tahame, et te oleksite rikkad", mis on aegumatud klassikud ja mida soovitab ka teistele koos paljude tänapäeval ilmunud uute põnevate raamatutega finantskirjaoskuse teemadel. “Väga palju tasuta infot on täna internetis kõigile kättesaadav, olgu need rahateemalised sotsiaalmeediakontod või podcastid,” tuletab Rand meelde.

3. Leia nutikaid võimalusi oma sissetuleku kasvatamiseks