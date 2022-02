Kui enne 2021. aastat sai elektriautode tootjate seas domineerivaks kerkinud Euroopa ehk CCS-laadimisstandardiga sõidukeid kiiresti laadida vaid Tallinnas ja Tartus, siis nüüd on need võimalused peaaegu kõigis maakondades. Uued 50 kW CCS/CHAdeMO kiirlaadijad võimaldavad 100 km läbimiseks vajaliku energiakoguse laadida sõltuvalt autost kuni 25 minutiga.

Enefit Volti ärijuhi Kert Pääbo sõnul on kogu Eestit kattev ja kõigile elektriautodele sobiv kiirlaadimisvõrk puhta transpordi läbimurdeks kriitilise tähtsusega, sest annab särtsusõidukitega liiklejatele kindluse, et kiirlaadija on sõiduulatuses.

„Huvi elektriautode vastu kasvab pidevalt ja oleme väga lähedal hetkele, mil sisepõlemismootoriga auto ja elektriauto omamiskulud ühtlustuvad ning algab tõeline puhta transpordi läbimurre,“ ütles Pääbo. „Enefit Volti ülesanne on anda inimestele kindlus, et nutikad, soodsad ja kõigi elektriautode jaoks sobivad laadimisvõimalused on lähedal olgu kodus, töökohal või teel. Alanud aastal lisandub uusi ja universaalseid avalikke laadijaid veelgi ning elektriautode võimekuse ja arvu kasvades tõusevad tulevikus laadijate kiirused veelgi.“

Ühtekokku lisandus 2021. aastal Enefit Volti avalikku laadimisvõrku 30 uut laadijat, neist 3 ülikiir (üle 150 kW), 20 kiir (kuni 50 kW) ja 7 poolkiirlaadijat (kuni 22 kW). Kokku on Enefit Volti võrgus nüüd 194 avalikku laadijat, neist 178 kiir- või ülikiirlaadijad.

Uued CCS/CHAdeMO kiirlaadijad on Viimsis, Käinas, Narvas, Põltsamaal, Rakveres, Haapsalus, Põlvas, Pärnus, Raplas, Kuressaares, Viljandis ja Võrus. Samuti lisandusid uued kiir- ja ülikiirlaadijad Tallinnasse ja Tartusse.

„Avalik laadimisvõrk on oluline ja kõige nähtavam osa kogu laadimistaristust, ent sellega koos arendab Enefit Volt hoogsalt ka nutikaid võimalusi laadida elektriautot era- kui kortermajas ning toetab tööandjaid oma töötajate ja klientide jaoks laadimisvõimaluste arendamisel,“ lausus Pääbo. „Elektriautot on kõige mõistlikum ja soodsam laadida seal, kuhu see seisma jäetakse ehk kodu- või töökoha parklas. Viimase aasta jooksul on laadimislahenduste vastu huvi kasvanud igal rindel ning usun, et õige hoo saab see sisse alanud aastal.“