Kaitseliit läheb Kuule!

Kampaania on mõeldud kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele, noorkotkastele ja kodutütardele. Ajavõtt ja liikumise kiirus ei ole alati olulisim. Tasa sõuad, kaugele jõuad põhimõttel liigub Kaitseliit kuu peale. See müstilisena tunduv vahemaa 356 410 km on võimalik Kaitseliidu koondpanusena. Tasuks rõõm ja hea enesetunne ning teadmine, et ükski vahemaa ei ole liiga kauge.