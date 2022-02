Jalgpalliliit korraldas arutelu Premium liiga väljakute üle

Lisaks sellele, et väljakute hea seisukord on oluline mängijatele endile, mängib see Kaldoja sõnul suurt rolli ka kuvandi loomisel. “Nii nagu kogu maailmas, on jalgpallil väga suur ja aina kasvav roll ka Eestis. Kuna mängudele elab telepildis kaasa tuhandeid silmapaare, ei soovi ükski staadioni, klubi või omavalitsuse esindaja kehva väljakuga silma torgata. Ka visuaalne pool on väga oluline,” tõi Kaldoja välja.