Kui mullu novembris alustas Toidupangaga koostööd 14 Maxima kauplust, siis varsti saame rääkida juba 54 kaupluse koostööst. Eelmisel aastal annetas ettevõte 31400 kilogrammi toiduaineid, millest sai söönuks 3000 peret.

Järvamaa Toidupanga juhataja Tiina Larven märkis, et esialgu ühineb Toidupangaga vaid Paide Maxima. "Järgmises laienemisringis aga ehk juba ka Türi Maxima," sõnas ta.

Seoses Paide Maxima liitumisega, sai Järvamaa Toidupank kaks uut koostööpartnerit. Igapäevaselt hakkavad sealt kaupa vastu võtma ja vajadusel oma kogukonna abivajajatele jagama MTÜ Me hoolime sinust ja Järvamaa kristlik keskus.

Arvestust ja aruandlust toiduainete koguse ja abisaajate üle peab Larveni sõnul ikka Toidupank.

Maxima Eesti tegevjuht Edvinas Volkas ütles, et arvestades, mis ühiskonnas toimub, on just praegu rohkem kui kunagi varem oluline aidata neid, kel on vähem võimalusi. "Mul on hea meel näha, et lühikese aja jooksul on Toidupangaga liitunud Maxima kaupluste arv nii kiiresti kasvanud. Selle abil saame iganädalaselt aidata üha rohkem Eesti peresid,“ lausus ta.

Maxima liitus Toidupanga regulaarsete annetajate ringiga mullu novembris. Kui siis alustati koostööd 14 kauplusega, siis jaanuari lõpu seisuga annetas Toidupangale 21 Maxima kauplust. Lähinädalail liitub teise laienemise laine käigus veel 26 kauplust.

Volkas märkis, et toidu raiskamine on väga suur probleem kogu maailmas, tänapäeval pole enam ühtegi jaeketti, kes ei mõtleks oma ökoloogilise jalajälje vähendamisele. "Nii ka meie. Koostöö Toidupangaga on samm õiges suunas – võimaldades meilgi vähendada iganädalast toidukao hulka,“ selgitas ta ning lisas, et ettevõte otsib võimalusi, et liita Toidupanga annetajate ringiga ka oma logistikakeskus ja tootmine.

Eesti Toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni sõnul annetasid Maxima kauplused eelmise aasta novembri keskpaigast kuni aasta lõpuni 31400 kilogrammi toiduaineid, millega Toidupangal oli võimalik aidata 3000 peret. „See on meie jaoks suur abi – koroona ja kiire energiahinna tõusu tõttu vajab toiduabi järjest rohkem inimesi,“ ütles ta. Seetõttu on Toidupangal hea meel, et lähiajal kasvab toitu annetavate Maxima kaupluste arv veelgi.

Maxima annetab Toidupangale selliseid igapäevaseid toiduaineid nagu sai-leib ning teised pagaritooted, värske puu- ja juurvili, kuivained, aga ka liha-, kala- ja piimatooted, maiustused ning pähklid. Väikesel määral jõuab Toidupangale annetuste nimekirja ka tööstuskaupa nagu lambipirnid, pesu ja köögitarbed.

Eestis elab umbes 300 000 inimest, kes elavad absoluutses või suhtelises vaesuses ning vajaksid toiduabi, rääkimata inimestest, kes soovivad tarbida toiduaineid mõistliku hinnaga. Üle Eesti saavad praegu Toidupanga kaudu toiduabi ligikaudu 14 000 inimest nädalas. Suurema osa jagatavast toidust moodustab poekettidest päästetud toit, sellele lisanduvad annetatud toit ning Euroopa Liidu toiduabi.