Mainekas Ernst & Young Baltic ASi uuring toob välja, et Eesti üks tugevamaid majandusharusid, metsa- ja puidutööstuse sektor on teinud oma arengus tugeva arenguhüppe. Erialaliidu hinnangul on puit rohepöörde jaoks peamisi võimalusi, aga edasised investeeringud võivad ettevõtete vähese kindlustunde tõttu jääda toppama.