Saare sõnul ta suuri muudatusi võistluskorralduses teha ei plaani, ent üllatusi tuleb juubelijooksul kindlasti. „Uut ratast me leiutama ei hakka, tugev meeskond on olemas, kellega on varasemast hea koostöökogemus olemas. Tähistame jooksu juubelit väärikalt ja kindlasti ootab võistlejaid ka hulk üllatusi. Nii et kõik spordisõbrad, kes liikumisest lugu peavad, 25. september tuleb suurelt kalendrisse kirja panna,“ ütles Saar. „Plaanime osalejate arvuks vähemalt 4000 jooksjat, mis oleks vääriline number 40. korda toimuvale legendaarsele rahvajooksule.“