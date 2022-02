Järgmisest nädalast leevenevad mitmed koroonapiirangud

Alates esmaspäevast, 7. veebruarist loobutakse lähikontaktsete laste isolatsiooninõudest juhul, kui laps on terve ja ilma Covidi sümptomiteta. Analoogne kord hakkab kehtima ka lasteaedadele ja -hoidudele. Alates 14. veebruarist plaanib valitsus loobuda alaealiste koroonatõendist.

Peaminister Kaja Kallas ütles, et mõistab inimeste väsimust ja soovi jätta koroonaaeg lõpuks selja taha. "Ka valitsus tahab kontrollimeetmeid leevendada niipea kui võimalik,“ ütles ta. „On lootus, et lõpusirge paistab, ning nüüd on eriti oluline, et teeksime ühiskonnana neid otsuseid targalt ja kaalutletult, sest läbimõtlemata otsused võivad sõna otseses mõttes maksta elusid. Täna tegime leevenduste teekonnal esimesed sammud, edasised leevendused saame teha siis, kui viiruse levik pöördub langusesse – loodetavasti veel veebruari jooksul.“

Täiendavalt tegi peaminister tervise- ja tööministrile ülesandeks välja töötada konkreetne tegevusplaan kontrollimeetmete leevendamiseks. „Sealjuures peavad olema läbi mõeldud lahendused ka juhuks, kui epidemioloogiline olukord pöördub raskemaks. Leevenduste tegemisel tuleb kokku sõlmida kõik otsad, et hiljem olukorra muutudes ei tekiks inimestel ega ettevõtjatel segadust või probleeme,“ lausus Kallas.

Terviseamet prognoosib nädala lõpuks 8500-9000 koroonaviirusega nakatunut inimest päevas, mis näitab, et neljanda koroonalaine tipp Eestis täna veel kohal ei ole.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna rõhutas, et väga oluline on alustada ühiskondlike piirangute leevendamist lastest ja noortest. „Nii nagu ütlevad rahvusvahelised organisatsioonid, peavad ka Eestis COVIDi kriisis koolid olema viimased, mis lähevad kinni ja esimesed, mis lähevad lahti,“ märkis ta. „Valitsuse liikmed toetasid täna pragmaatilist lähenemist, et hariduse võimalikult laialdane andmine omikronviiruse leviku tingimustes saab jätkuda juhul, kui lubame koolis käia kõigil COVIDi haigustunnusteta lastel. Haiged lapsed peavad jääma koju.“

Minister täiendas, et praeguste reeglite järgi pärsib omikroni levik koolielu väga tugevalt. „Seoses omikroni kiire levikuga on suur osa õpilastest enamuse ajast lähikontaktsed ja üldjuhul on haigustunnusteta lähikontaktsete kiirtestid negatiivsed. Seetõttu on mõistlik, et loobume koolis õpilaste isoleerimisest kiirtesti tulemuste alusel.“

Minister rõhutas, et sellevõrra on eriti tähtis järgida koolikeskkonnas kõiki teisi koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid, nagu maskikandmist, hajutatust, kätepesu, desinfitseerimist, ruumide head õhutatust.

Samuti selgitas minister, et suurem osa Eesti õpetajaskonnast on vaktsineeritud ja ligi 50 protsenti õpetajatest saanud ka lisakaitse tänu tõhustusdoosile. „Lisaks oleme tegelenud asendusõpetajate leidmise ja koolitamisega,“ ütles minister. „See annab meile kindluse just koolides leevendustega alustada.“

Koroonaviiruse leviku monitoorimiseks jätkub kiirtestimine koolides kaks korda nädalas.