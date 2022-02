Luminori tegevjuhi Peter Boseki sõnul on tehing märgilise tähendusega, kuna tegemist on panga esimese omandamisega. „Maksekeskuse ostmine toetab meie strateegilisi eesmärke, milleks on edasine kasv ja kliendikesksemaks muutumine. Baltimaad on üks dünaamilisemaid e-kaubanduse turge Euroopas ning tehingu järgselt on meil võimalik sellest kiirelt kasvavast ja arenevast valdkonnast rohkem osa saada. Luminoril on ülebaltiline haare ning see toetab Maksekeskuse laienemist Lätis ja Leedus. Samuti aitab see suurendada panga osakaalu Eesti väike- ja keskmiste ettevõtete segmendis,“ lisas Bosek.