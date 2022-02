Lisarahastus võib maakonna ühistranspordi suurtest kärbetest päästa

Järvamaa ühistranspordikeskuse tegevjuht Urmas Kupp ütles, et eelmisel nädalal olnud koosolekul osalesid kõikide ühistranspordikeskuste ja transpordiameti esindajad, samuti majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Koosolekul teavitati keskusi lisarahastusest, mistõttu on mõistlik muudatustega oodata. Kupp selgitas, et lubatud on arvestada eelmise aasta mahtudega, kuid täpsem selgus tuleb paari nädala jooksul.