Teater pälvis suure tunnustuse

«Kogu Eesti elu keerleb Tallinna ja Tartu ümber. Vale! Eestimaa südames asub arvamusfestivalilt alguse saanud Paide teater, kes on võtnud ette aktsioonide sarja, mille keskmes on kogukond ja selle tulevik. Muuhulgas korraldati mullu 33 arvamusliidri kõnest koosnenud mõtiskluste sari ning alguse sai tavakodanikud linnajuhtide sussidesse asetav varivolikogu. Paide teater pole seega ainult teater, vaid kogukonna kokkutooja ja võimestaja,» on kirjas kõrge tunnustuse pälvinu iseloomustuses.