Nüüd on Grigorjevi hinnang linnas lumetõrjet tegevale Rarex Ehituse OÜle põhjalikult muutunud. «No üle kolme ei saa küll anda. Kõrvaltänavatel ei saa isegi kolme anda,» märkis ta.

Grigorjevi ütlust mööda on linnavalitsus kuulnud inimestelt, ettevõtjatelt ja isegi päästeametilt kriitikat selle kohta, et tänavate lumetõrje ei vasta nõuetele. «Ega me ise ka linnavalitsuses tööga rahul ole,» lisas ta.