Ameerika Ühendriikides ülikoolis õppiv Lishanna Ilves tunnistas aasta naiskergejõustiklaseks valimise järel Järva Teatajale, et on tema jaoks oli see äärmiselt suur ja oluline tunnistus, mille üle ta on väga tänulik. „Selline tunnustus annab kindlasti motivatsiooni juurde tegemaks seda, mis ma armastan,” lisas ta.