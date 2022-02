Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles toona, et peagi kaob iseseisva üksusena Järva päästepiirkond, mis liidetakse Rapla päästepiirkonnaga. Samuti kaotatakse Paidest korrapidamisgrupp, mis tähendab, et siinsed operatiivkorrapidajad peavad leidma endal uue töökoha. Küll lubati, et enamikule operatiivkorrapidajatele pakutakse meeskonnavanema kohta.