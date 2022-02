Mudilaste karikasarja eestvedaja Tiiu Väli ütles, et perede noorimatele mõeldud võistlused on aasta-aastalt üha menukamaks muutunud ning sinna tullakse üle Järvamaa kokku.

Seekord on laste suusatamise stardid mõeldud ajavahemikku 11.30 - 12.30. "Püüame tegutseda hajutatult, et haiguste levimise ajal mitte suurt kogunemist korraldada," põhjendas ta. Seega saavad osalejad tulla endale sobival ajal ja küllap leiab igaüks kohapealt ka kedagi, kellega suusad ühele joonele sättida ning võidu lumes ringi tuisata," rääkis ta.

Nii nagu eelmistel aastatel, nii ka tänavu koosneb karikasari neljast osavõistlusest. Esmalt on suustamine, seejärel pargijooks, rattasõit ja staadionijooks. "Kõigil neljal osavõistlusel osalejad teenivad auga välja karika, kolmel etapil osalenud aga medali," selgitas Väli.

Väli märkis sedagi, et tõsimeelset võistlust erinevas vanuses laste vahel nad tegema ei hakka. "Osalemise rõõm on kõige suurem rõõm ning kohti me nendel võistlustel ei jaga. Igaüks võistleb iseendaga ning pingutab täpselt nii nagu parasjagu jaksab," sõnas ta.