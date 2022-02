“Kui sa sõidad oma stardinumbrist ettepoole, siis see on juba kõva avaldus,” viitas ta asjaolule, et Keidy Kaasiku startis 56 numbri alt ja lõpetas 39. kohal. “Ma arvan, et see on tugev märk Eesti naiste suusatamisele. Näide teistele noortele, et kõik on võimalik. Kommentaatorid tõid võrdluse ka eelmisest olümpiast, kus Tatjana Mannima sai koha viiendas kümnes ehk ka naiste suusatamine on meil edasi läinud.”