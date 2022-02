Noorte suusasari murdis Otepääl hooaja selgroo

„Selle võistlusega murdsime nö hooaja selgroo, kus kaks etappi on seljataga ja kaks veel tulemas. Covidi laialdase leviku tõttu on read küll pisut hõrenenud, mistõttu on osalejate arv tavapärasest väiksem. Samas on hea meel tõdeda, et võistlussari on jätkuvalt populaarne. Seni on ilmastikuolud meid soosinud, loodame, et ilusat talve jätkub ka Tamsalusse ja Alutagusele,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.