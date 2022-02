Organisatsiooni parimad selgitati välja kõigis Kaitseliidu malevates, Naiskodukaitse ringkondades, samuti noorteorganisatsioonides. Tunnustused nominentidele andsid üle Kaitseliidu ülem, Kaitseministeeriumi kantsler ja kaitseväe juhataja. Kuulutati välja eelmise aasta parimatest parim kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar, noorkotkas ja noortejuhid. Kõiki nominendid said kingitused, aasta parimad ka rahalise tunnustuse.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas organisatsiooni parimaid panuse eest Kaitseliitu. „Kaitseliit on just nii suur kui suur on tema liikmeskond. Kaitseliit on just nii tugev kui aktiivsed on tema liikmed,“ ütles Ühtegi.

„ Valmidus seista oma kodukoha ja Eesti eest ning neid kaitsta on täiskasvanud kodanike ja noorte kõige austusväärsem ja olulisem panus riigikaitsesse,“ lausus Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm.

Aasta parimaks kaitseliitlaseks valiti Vladimir Tšudajev Alutaguse malevast. Ta on Narva malevkonna liige alates 2003. aastast ning arendab malevkonnas väikeüksuste taktikat. Tema sõbralik iseloom, alatine abivalmidus ja kohusetunne on toeks ja eeskujuks kaasvõitlejatele. Vladimir on läbi pideva enesetäienduse saanud nii paremaks ohvitseriks kui ka edukamaks üksuse juhiks. Ta on suurepärane näide ja eeskuju sellest, et kõik on võimalik kui piisavalt tahta. Seda nii eesti keele õppimisel kui ka tõusul reamehest ohvitseriks.

Parim naiskodukaitsja on seekord Leena Tammets Alutaguse ringkonnast. Ta on Naiskodukaitse liige alates 2008. aastast, olles enne seda viis aastat Kodutütarde ridades. Leena on olnud organisatsioonis erinevatel juhtivatel ametikohtadel ning mitmete projektide eestvedaja, osalenud paljudel suurõppustel, koormusmatkadel ning eriala- ja militaarspordivõistlustel. Ta on viinud läbi baasväljaõppeid kahes keeles, astunud üles nii televisioonis kui raadios tutvustades Naiskodukaitse tegevust.

Parimaks kodutütreks tunnustati Hele-Mai Viltrop, Kodutütarde Tartu ringkond. Hele-Mai on igal võimalikul juhul väljas kui saab kaasuda noorkotkaste, Naiskodukaitse või Kaitseliidu õppustele. Ta on panustanud koostöösse Tartu linnaga ülelinnalisel lastekaitsepäeval tegevuspunktiga ja käinud lasteaedades organisatsiooni tutvustamas. Hele-Mai on esindanud Tartu ringkonda üle-eestilistel üritustel, matkadel ja võistlustel ning ka väljaspool Eestit.

Noorkotkastest tuli aasta parimaks Karl-Kristjan Ilus Noorte Kotkaste Põlva malevast. Põlva noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu liikmena on ta panustanud piirkonna noorkotkaste tegevuse rikastamisse mitmete ürituste korraldajana. Maakondlikes laagrites annab ta noorematele edasi järgukatsete teadmisi, võistlustel annab endast alati viimase ning osaleb ka Kaitseliidu Põlva maleva väljaõppes. Karl-Kristjan on oma kaaslaste hinnangul nii tegude kui isikuomaduste poolest luurele minekuks parim valik.

Kodutütarde noortejuhtidest tunnistati aasta parimaks Heli Torop Kodutütarde Võrumaa ringkonnast. Ta on kaaslaste hinnangul suure südamega ja väga pühendunud noortejuht, kes lisaks oma rühma sisukale tegevusele panustab nii ringkonna kui vabariiklikul tasandil. Kodutütarde keskjuhatuse liikmena on just tema e-õppekeskkonnas Opiq olevate järguraamatute sisu looja ning Kodutütarde VI järgu uue tööraamatu autor. Heli elab ja hingab Kodutütarde organisatsiooniga ühes rütmis ning endise kodutütrena omab selget visiooni, kuhu organisatsioon võiks liikuda.