Vangide arv kahanes möödunud aastal veelgi

„Vanglas karistust kandvatele inimestele mõtestatud tegevuse pakkumine korduvkuriteo riskide maandamiseks on kinnipidamise kõrval võrdselt oluline eesmärk, sest ainult siis on lootust, et vanglast vabanedes on neil võimalik valida õiguskuulekas tee, kasutades omandatud oskuseid. Seetõttu on mul eriti heameel selle üle, et viiruse jätkuvast levikust hoolimata oleme nii sotsiaalprogrammides kui ka riigikeele kursustel osalemist suutnud suurendada pea poole võrra ning ka tööhõives osalemine on kõrge,“ ütles justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse.