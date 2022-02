Viie aastaga on Eestisse lisandunud 100 000 autot

Euroopa Liidus on hetkel kasutusel üle 246 miljoni sõiduauto. Kuidas on muutunud sõiduautode hulk viimase viie aasta jooksul Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas? RIA.com Marketplaces’i analüütikud uurisid viimaseid aruandeid ning annavad ülevaate peamistest tulemustest.

2020. aastal kasvas Euroopa Liidus autopark võrreldes 2019. aastaga 1,2% võrra ning koosneb hetkel rohkem kui 246 miljonist autost. Suurimat kasvu nägime Rumeenias (+5,4%) ja Slovakkias (+5,1%). Ainus negatiivse dünaamikaga riik oli Prantsusmaa, nende näitaja oli –0,3%. Neid teemasid kajastatakse ka Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni (АСЕА) viimases aruandes ning anname ülevaate kõige huvitavamatest trendidest Balti riikides ja Ukrainas.

Eesti. Viimase viie aastaga on Eesti autopark kasvanud rohkem kui 100 000 auto võrra. Kui 2016. aastal oli riigis 703 000 autot, siis 2020. aasta lõppes näitajaga 808 000. Kõige „saagikam“ oli autode osas Covidi-eelne, 2019. aasta, mil Eestisse lisandus üle 48 000 auto.

Suures Ukrainas edukalt äri tegeva Eesti ettevõtte RIA.com Marketplaces juhatuse esimehe sõnul on igal teisel Eesti elanikul nüüd auto. „Kui võrrelda transpordivahendite kogust elanike arvuga, siis saame 609 autot 1000 eestimaalase kohta. Veel 2016. aastal oli see näitaja 534 autot. See on üks kõige kõrgematest näitajatest Euroopas. Meist eespool on vaid Luksemburg, Itaalia, Poola ja Küpros, kus antud suhtarv on pea 700 autot 1000 inimese kohta,“ räägib Artjom Umanets. „2021. aastal kasvas uute autode müük võrreldes 2020. aastaga 19,1%. See on üks parimatest dünaamikatest kogu Euroopas. Seetõttu saame tõdeda, et kõikide eelpool toodud näitajate poolest on Eesti teistest Balti riikidest ees.

Läti. 2016. aastal oli Lätis kokku 594 000 sõiduautot. Dünaamika oli viimastel aastatel samuti positiivne. Juba 2020. aastal oli riigis registreeritud 672 000 autot. Seega kasvas viie aastaga sõiduautode hulk 78 000 võrra.

„Lätis on dünaamika samuti positiivne. Autode müük kasvab. Kui 2016. aastal oli seal 1000 inimese kohta 302 autot, siis 2020. aastal oli see näitaja juba 353. Ent seda on siiski kaks korda vähem kui Eestis,“ räägib Artjom Umanets ettevõttest RIA.com Marketplaces. „Läti on kindlal, kuigi aeglaselt tõusval kursil. Uute autode müüginumbrid kasvavad, kuigi mitte nii kiiresti kui Eestis. 2021. aastal müüdi Lätis 6,1% võrra rohkem autosid kui 2020. aastal.“

Leedu. Veel viis aastat tagasi oli selles riigis registreeritud 1 190 000 sõiduautot. 2020. aasta lõpus aga juba 1 285 000 autot. Seega on sel perioodil lisandunud 95 000 autot.

„Leedu on nõndanimetatud autoplatvorm, kuhu igal aastal tuuakse Euroopast väga palju kasutatud autosid, mille taskukohased hinnad köidavad Valgevenest ja Ukrainast pärit ostjaid. Seetõttu on tegelikud müüginumbrid pisut suuremad,“ räägib Artjom Umanets. „Kui 2016. aastal oli Leedus 1000 elaniku kohta 412 autot, siis 2020. aastal oli see suhtarv juba 460 autot. Näitajad ei ole nii head kui Eestis, kuid positiivne dünaamika on siiski olemas. Seda ei saa öelda uute autode müügi kohta, mis 2021. aastal langes võrreldes 2020. aastaga rekordiliselt 22% võrra.“

Ukraina. Selles suures riigis elab üle 40 miljoni inimese. Loomulikult on autoturg seal kümneid kordi suurem kui kogu Baltikumis kokku. Ainuüksi Ukraina pealinnas Kiievis on praegu üle miljoni, kogu riigis kokku aga üle 10 miljoni auto. Täpseid andmeid autode arvu kohta 2016. aastast ei ole, kuid Artjom Umanets Eesti ettevõttest RIA.com Marketplaces räägib, et viimase viie aasta jooksul on Ukrainasse lisandunud vähemalt kaks miljonit autot.

„Meie äri selles suures riigis on edukas. Meie automüügiplatvorm AUTO.RIA.com on Ukrainas number üks. Antud hetkel on seal üle 147 000 automüügi kuulutuse. Ukrainas müüakse aga iga päev üle 1400 auto ehk tehakse üle poole miljoni tehingu aastas. Ainuüksi 2021. aastal müüdi selles riigis 103 000 uut autot, kuigi veel 2016. aastal oli see arv 65 000. Peamiselt iseloomustavad kõrged müüginumbrid kasutatud autode turgu, nii toodi näites eelmisel aastal Ukrainasse 517 000 autot, viimase viie aasta jooksul kokku aga üle kahe miljoni. See dünaamika jätkub ning isegi kasvab,“ räägib Artjom Umanets.

Artjomi sõnutsi on Ukrainas praegu 1000 inimese kohta kõigest 245 autot. „See on üks kõige väiksematest näitajatest Euroopas. Kuid see kasvab kiiresti. Oleme veendunud, et järgnevate aastate jooksul jõuab Ukraina Euroopa riikidele järele. See aga tähendab, et tehingute arv kasvab ning automüügiäri selles riigis õitseb.“