"Hukkunutega liiklusõnnetused ei vähene liiklusohutusprogrammis planeeritud tempos. Kõige suuremad käärid on mootorsõidukijuhtide osas. Hukkunud mootorsõidukijuhte oli 29, ehkki liiklusohutuse programmi järgi peaks see arv jääma kindlasti alla 22," nentis Transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Erik Ernits.

Raskete liiklusõnnetusteni viivad peamised probleemid on jätkuvalt joobes juhtimine, liigne kiirus, kõrvalised tegevused roolis ja turvavarustuse kasutamata jätmine.

2021. aastal registreeriti 326 487 kiiruseületamist, neist 218 001 rikkumist fikseerisid mobiilsed kiiruskaamerad. Seda on kolmandiku võrra rohkem kui möödunud aastal. "See on märkimisväärne kasv, mis peamiselt tulnud mobiilsete kiiruskaamerate tööaja mitmekordistumisest," rääkis PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.